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İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 1'i çocuk 15 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 6'sı çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.