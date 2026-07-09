İzmir'de 400 Bin Lira Çöpten Bulundu - Son Dakika
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İzmir'de 400 Bin Lira Çöpten Bulundu

09.07.2026 12:05
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İzmir'de çöp konteynerine atılan 400 bin lira, 15 ton atığın ayıklanması sonrası bulundu.

İzmir'de yanlışlıkla çöpe atılan ve içinde 400 bin lira olan poşet, yaklaşık 15 ton atığın ayıklandığı arama çalışmalarının ardından mahalledeki çöp konteynerinde bulundu.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve gidince mutfağa koydu. Durumdan haberi olmayan eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki konteynerin yanına bıraktı.

Ertesi gün poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi. Güneş, ailesiyle ilçedeki çöplerin toplandığı atık toplama merkezine gitti, yaklaşık 15 ton atıkta detaylı arama yaptı.

Güneş, bir sonuç elde edememesi üzerine mahalledeki 7 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde temizlik ekiplerinin dolu konteyneri kamyona boşalttığını, konteyner kenarındaki poşeti ise boşaltılan konteynerin içine attığını gören Güneş, hemen mahalledeki konteynere gitti. Para dolu poşet, çöplerin içinde bulundu.

"Başımızdan kaynar sular döküldü"

Mehmet Güneş, AA muhabirine paranın emanet olduğunu söyledi.

Süreçte yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür eden Güneş, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor." ifadelerini kullandı.

Güneş, evdeki parayı unutup ertesi gün işe gittiğini, arkadaşı altın almak için geldiğinde eşini aradığını anlatarak "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü." dedi.

Paranın bulunması için büyük emek verdiklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Çöp kamyonunu bulduk, konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş parayı aramaya koyulduk. Kamera kayıtlarına baktık. Kayda bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Çöp konteynerini karıştırdık, paraları orada bulduk. Helal paraymış, geri geldi."

Güneş, paranın bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek "Rabb'im kimseye böyle bir sıkıntıyı yaşatmasın. 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil. Sonuçta elhamdülillah mutlu haberi aldık. Bir anda hüzün, bir anda sevinç.. Aynı anda yaşadık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Ekonomi, Güncel, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 400 Bin Lira Çöpten Bulundu - Son Dakika

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