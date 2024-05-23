İzmir'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir\'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplamda 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Seferihisar açıklarında 13'ü çocuk 25 düzensiz göçmen, Dikili açıklarında ise 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Ayrıca Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bottaki 7'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

23.05.2024 01:17
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İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13'ü çocuk 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Aynı bölgede Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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