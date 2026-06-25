İzmir'de Son 3 Ayda 5 Belediye Başkanı Hakkında Adli İşlem - Son Dakika
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İzmir'de Son 3 Ayda 5 Belediye Başkanı Hakkında Adli İşlem

25.06.2026 16:02  Güncelleme: 17:14
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İzmir'de son üç ayda belediyelere yönelik dört ayrı soruşturmada 5 belediye başkanı hakkında adli işlem yapıldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklanırken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in gözaltı işlemleri sürüyor.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) - İzmir'de, son üç ayda belediyelere yönelik dört ayrı soruşturmada, 5 belediye başkanı hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturmalarda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklanırken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in ise gözaltındaki işlemleri sürüyor.

İzmir'deki belediyelere yönelik operasyonlarda ilk olarak 9 Nisan'da, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak görev yapan A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İ.A, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, P.K. ve İ.A'nın herhangi bir adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakılmasına, A.A. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararlarına itiraz ederek şüphelilerin delilleri karartma ve soruşturmayı etkileme ihtimali bulunduğunu, uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığını belirterek tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını talep etti. İtirazı değerlendiren İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

GÜZELBAHÇE OPERASYONU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise 26 Mayıs'ta, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" iddialarıyla Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebi üzerine hakimliğe çıkarılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B, Belediye Meclis Üyesi G.G. ile firma yetkilisi Ş.G. tutuklandı. Mustafa Günay'ın eşi N.G, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Ö.M.İ. ile zabıta memuru S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

BUCA OPERASYONU

1 Haziran'da ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik "yolsuzluk" iddialarıyla operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 42 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, mal varlıklarına da tedbir konuldu. Tutuklama kararlarının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

SEFERİHİSAR OPERASYONU

Son olarak 25 Haziran'da Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında Seferihisar Belediyesine operasyon düzenlendi. Soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 26 şüpheliden 24'ü İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

İsmail Yetişkin, Yerel Haberler, Mustafa Günay, Görkem Duman, Seferihisar, Onur Yiğit, Güzelbahçe, Ömer Eşki, 3. Sayfa, Politika, Balçova, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Son 3 Ayda 5 Belediye Başkanı Hakkında Adli İşlem - Son Dakika

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