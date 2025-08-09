İzmir'de 585 Şüpheli Yakalandı

8 Ağustos tarihleri arasında polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda aranan 585 şüpheli ve yoklama kaçağı yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 2- 8 Ağustos tarihleri arasında istihbari çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda 17 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 havalı tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 623 gram narkotik madde, 2 bin 927 uyuşturucu hap, 1 çalıntı motosiklet, şasesi kazınık 2 motosiklet ve çalıntı 2 otomobil ele geçirildi. 10 şüpheliye 'uyuşturucu madde ticareti'nden, 150 şüpheliye 'uyuşturucu madde kullanmak'tan, 370 şüpheliye 'yoklama kaçağı olmak'tan işlem yapıldı. Aranan 55 şüpheli ise yakalandı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,