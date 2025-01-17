İzmir'de 60 Yaş Üstü Bireylere Ücretsiz 3. Yaş Üniversitesi Açılıyor - Son Dakika
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İzmir'de 60 Yaş Üstü Bireylere Ücretsiz 3. Yaş Üniversitesi Açılıyor

İzmir\'de 60 Yaş Üstü Bireylere Ücretsiz 3. Yaş Üniversitesi Açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü bireyler için 11 Şubat'ta ücretsiz olarak açılacak 3. Yaş Üniversitesi için başvuru sürecini başlattı. Bu üniversite, yaşlı bireylerin sağlıklı, başarılı ve aktif yaşamalarını desteklemeyi hedefliyor.

17.01.2025 09:57  Güncelleme: 10:00
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İleri Yaş İzmir Eylem Planı kapsamında yeni bir adım daha atılıyor. 11 Şubat'ta 60 yaş üstü bireylere yönelik açılacak ve ücretsiz olacak 3. Yaş Üniversitesi için başvuru süreci başladı. 3. Yaş Üniversitesi, kentte oranı hızla artan yaşlı nüfusa yeni kapılar açarak hayat boyu öğrenme fırsatı sunarken, sağlıklı, başarılı ve aktif yaş almalarını destekleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ileri yaş nüfusu Türkiye ortalamasının üzerinde olan İzmir'de yaşlı bireylere yönelik bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yürütüyor. Geçen kasım ayında İleri Yaş İzmir Eylem Planı hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, planın maddelerini bir bir hayata geçirmeye başladı. Bu kapsamda Ege Geriatri Derneği (EGERDER) iş birliği ile 60 yaş ve üzeri bireyler için 3. Yaş Üniversitesi faaliyete geçirilecek. Sağlıklı ve aktif yaşlanmayı desteklemek, hayat boyu öğrenme fırsatlarını ileri yaşlara taşımak için açılacak 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş üstü yurttaşların hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmasını ve hayatla daha güçlü bir bağ kurmasını amaçlıyor.

İzmir'de 60 yaş üstü nüfus oranı yüzde 12,5 iken, 500 binin üzerinde ileri yaşlı bulunuyor. Bunun 100 bini ise 85 yaş üstündeki bireylerden oluşuyor.

Ücretsiz üniversiteye başvurular başladı

11 Şubat itibarıyla kapılarını açacak üniversiteye hiçbir ücret ödemeden başvuru yapılabilecek. Üniversiteye kayıt olmak isteyen yurttaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 153 numaralı HİM (Hemşehri İletişim Merkezi) telefonunu arayabilecek.

Hangi dersler olacak?

Gönüllü akademisyen ve uzmanlar öğrencilere haftada 2 gün 3 ders olmak üzere 6 saat ders verecek. Ayrıca uygulamalı ve seçmeli dersler olacak. Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar, Psikoloji, Hukuk, Tarih, Arkeoloji, İletişim, Fizik Tedavi ve Egzersiz, Palyatif Bakım ve Evde Bakım, Bahçe Bitkileri gibi derslerin olduğu eğitim programında erkekler için örgü, kadınlar için küçük tamirat, mutfak, Türk Halk ve Sanat Müziği Koroları, Halk Dansları, Psiko Drama, Yoga gibi uygulamalı derslerin verilmesi de planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 60 Yaş Üstü Bireylere Ücretsiz 3. Yaş Üniversitesi Açılıyor - Son Dakika

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