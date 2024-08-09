İzmir'in Karaburun ve Urla ilçeleri açıklarında, biri çocuk 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki biri çocuk 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?