İzmir'de 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Projesinde Altyapı Çalışmaları Başladı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelbahçe sahil yoluna nefes aldıracak 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı projesinde altyapı çalışmalarına başlandı. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 43 milyon liraya mal olacak çalışmasının ardından yol düzenlenerek trafiğe açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe'de trafik akışını rahatlatmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri tarafından kazı ve yol genişletme çalışmaları etaplar halinde tamamlanırken projede sıra altyapıya geldi. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri Yalı Mahallesi'nde atık su ve yağmur suyu hattı inşaatına başladı.

43 milyon liralık yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 43 milyon liralık yatırımla yürütülen altyapı çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda 4 bin 24 metre yağmursuyu, 400 tekli ızgara ve bin 585 metre atık su şebeke hattı imalatı yapılacak. Yağmur suları iki ayrı noktadan Bozukiçi Deresi'ne deşarj edilecek, bölgenin atık suları da toplanarak Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilecek. İmalatlar tamamlandıktan sonra 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı ve çevre sokaklarında yağmur suyu ve atık su kaynaklı altyapı sorunları ortadan kalkacak.

Yeni yol geliş ve gidiş çift şerit olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İZSU'nun altyapı çalışmalarının ardından düzenleme çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açacak. Seferihisar Caddesi'nden başlayıp Maltepe Askeri Lisesi önünde bitecek yol ilçe trafiğine nefes aldıracak. Yalı ve Maltepe mahallelerinden geçecek 24 buçuk metre genişliğinde, 4 bin 250 metre uzunluğundaki yol geliş ve gidiş çift şerit olarak hizmet verecek. Dört etapta yürütülen bulvar çalışmaları kapsamında bugüne kadar 11 bina kamulaştırıldı. 1. Etap çalışmaları kapsamında Yalı Mahallesi'nde bulunan eski dere geçişi yenilenerek araçların kullanımına uygun hale getirildi.