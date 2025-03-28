İzmir'de 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Projesinde Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Projesinde Altyapı Çalışmaları Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe'deki 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı projesinde altyapı çalışmalarına başladı. 43 milyon liralık yatırımla yürütülen projede atık su ve yağmur suyu hattı inşa edilecek. Yol düzenlenerek trafiğe açılacak.

28.03.2025 10:44  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelbahçe sahil yoluna nefes aldıracak 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı projesinde altyapı çalışmalarına başlandı. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 43 milyon liraya mal olacak çalışmasının ardından yol düzenlenerek trafiğe açılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe'de trafik akışını rahatlatmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri tarafından kazı ve yol genişletme çalışmaları etaplar halinde tamamlanırken projede sıra altyapıya geldi. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri Yalı Mahallesi'nde atık su ve yağmur suyu hattı inşaatına başladı.

43 milyon liralık yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 43 milyon liralık yatırımla yürütülen altyapı çalışmalarının Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda 4 bin 24 metre yağmursuyu, 400 tekli ızgara ve bin 585 metre atık su şebeke hattı imalatı yapılacak. Yağmur suları iki ayrı noktadan Bozukiçi Deresi'ne deşarj edilecek, bölgenin atık suları da toplanarak Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilecek. İmalatlar tamamlandıktan sonra 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı ve çevre sokaklarında yağmur suyu ve atık su kaynaklı altyapı sorunları ortadan kalkacak.

Yeni yol geliş ve gidiş çift şerit olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İZSU'nun altyapı çalışmalarının ardından düzenleme çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açacak. Seferihisar Caddesi'nden başlayıp Maltepe Askeri Lisesi önünde bitecek yol ilçe trafiğine nefes aldıracak. Yalı ve Maltepe mahallelerinden geçecek 24 buçuk metre genişliğinde, 4 bin 250 metre uzunluğundaki yol geliş ve gidiş çift şerit olarak hizmet verecek. Dört etapta yürütülen bulvar çalışmaları kapsamında bugüne kadar 11 bina kamulaştırıldı. 1. Etap çalışmaları kapsamında Yalı Mahallesi'nde bulunan eski dere geçişi yenilenerek araçların kullanımına uygun hale getirildi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güzelbahçe, trafik, Güncel, Ulaşım, Çevre, Emlak, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Projesinde Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
15:27 Kaleciler yandı Futbola tam 7 yeni kural geldi Kaleciler yandı! Futbola tam 7 yeni kural geldi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Acun Ilıcalı’dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu Acun Ilıcalı'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:58 Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme Haziran ayında yürürlüğe girecek Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 11:58:10. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Projesinde Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement