İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 14 Şubat'ta Çocuklara "Kalbimde Kimler Var?" Atölyesi

12.02.2026 09:50  Güncelleme: 10:56
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat'ta 8-10 yaş grubu çocuklara yönelik 'Kalbimde Kimler Var' atölyesi düzenleyecek. Atölye, çocukların sevgi mektupları yazarak duygularını ifade etmelerini amaçlıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Cumartesi günü, 8-10 yaş grubu çocuklara yönelik "Kalbimde Kimler Var" atölyesi düzenleyecek. Etkinlikte çocuklar kalplerinde özel bir yere sahip kişilere sevgi mektupları yazacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, 8-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenleyeceği "Kalbimde Kimler Var" atölye çalışmasında çocukların sevgi, bağ kurma, empati ve aidiyet gibi temel duygular üzerine düşünmelerini ve bu duyguları ifade edebilmelerini amaçlıyor. 14 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirelecek atölyede çocuklar, kalplerinde özel yere sahip kişilere sevgi mektupları yazacak. Bu çalışma ile çocukların duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeleri, sevgi kavramını somutlaştırmaları ve duygusal farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Yazılan mektuplar, çocukların empati kurma, düşüncelerini paylaşma ve kendilerini ifade etme becerilerini destekleyen yaratıcı bir araç olarak atölyenin merkezinde yer alacak.

Atölyenin yürütücülüğünü Sıla Topçam üstlenirken, etkinlik çocukların yaş gruplarına uygun, güvenli ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilecek. Yaratıcı uygulamalar ve rehberli çalışmalar eşliğinde ilerleyecek atölye, çocukların hem bireysel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. 15 kişilik kontenjanı bulunan atölyeye başvurmak için izmir.art adresi ziyaret edilebilir ya da 0232 293 41 77 numaralı telefon aranabilir.

14 Şubat'ta düzenlenecek "Kalbimde Kimler Var?" atölyesi, sevginin aile, arkadaşlar, doğa, hayvanlar ve hayata dair pek çok bağ üzerinden var olabileceğine dikkati çekiyor. Çocukların bu çok yönlü sevgi ilişkilerini fark etmeleri ve ifade etmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 14 Şubat'ta Çocuklara "Kalbimde Kimler Var?" Atölyesi
