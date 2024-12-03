İzmir\'de 843 Şüpheli Gözaltına Alındı, 252\'si Tutuklandı

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İZMİR'in Konak ilçesinde polisin, aranan şüphelilere yönelik düzenlediği 1 aylık çalışma sonucunda 843 şüpheli gözaltına alındı. Tamamı adliyeye sevk edilen şüphelilerden 252'si tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1- 30 Kasım tarihleri arasında ilçede aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bekçi ekiplerinin de katıldığı çalışmada çeşitli suçlardan aranması bulunan 843 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tamamı adliyeye sevk edilen şüphelilerden 0- 4 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 225, 5- 9 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21, 0- 19 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 ve 20- 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 252 şüpheli tutuklandı. İfadeye yönelik aranması bulunan 591 şüphelinin ise adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber: Burak UÇAR/ İZMİR,