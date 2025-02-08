İzmir'de Afet Koordinasyon Çalıştayı 19 Şubat'ta

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Şubat'ta İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı düzenleyecek. Olası bir afet sırası ve sonrasında yapılacak çalışmaların bütüncül bir bakış açısıyla detaylı bir şekilde değerlendirileceği çalıştay alanında uzman isimleri buluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nca, İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı düzenlenecek. 19 Şubat'ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak çalıştayda, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler 5 temel başlık üzerinden ele alınacak. Alanında uzman isimleri bir araya getirecek programda, özellikle depremle ilgili planlamalara ağırlık verilecek. Altyapı ve lojistik, koordinasyon ve iletişim, teknolojik araçlar ve veri kullanımı, insani yardım ve acil müdahale konuları üzerinde yeni senaryolar geliştirilecek. Çalıştayda ayrıca eğitim, olay yeri ve olay yeri dışı uygulamalar, gönüllü yönetimi ve dezavantajlı bireylerin desteklenmesi gibi konular da değerlendirilecek.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon

Afet Koordinasyon Çalıştayı ile İzmir'de olası bir deprem durumunda afet sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek temel ihtiyaçlar, müdahale yöntemleri detaylı şekilde değerlendirilecek. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, teknolojik araçlar ve veri paylaşımının yaygınlaştırılması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının derinleştirilmesi için atılması gereken adımlar belirlenecek. Böylece kentin ve toplumun afet sonrası süreçlere daha dirençli, hızlı ve verimli yanıt vermesi sağlanacak.