İzmir'de Afet Koordinasyon Çalıştayı 19 Şubat'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Afet Koordinasyon Çalıştayı 19 Şubat'ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Şubat'ta düzenleyeceği Afet Koordinasyon Çalıştayı'nda olası afete karşı alınacak önlemler ve müdahale yöntemleri üzerinde uzmanlarla birlikte değerlendirmelerde bulunacak.

08.02.2025 09:58  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Şubat'ta İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı düzenleyecek. Olası bir afet sırası ve sonrasında yapılacak çalışmaların bütüncül bir bakış açısıyla detaylı bir şekilde değerlendirileceği çalıştay alanında uzman isimleri buluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nca, İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı düzenlenecek. 19 Şubat'ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak çalıştayda, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler 5 temel başlık üzerinden ele alınacak. Alanında uzman isimleri bir araya getirecek programda, özellikle depremle ilgili planlamalara ağırlık verilecek. Altyapı ve lojistik, koordinasyon ve iletişim, teknolojik araçlar ve veri kullanımı, insani yardım ve acil müdahale konuları üzerinde yeni senaryolar geliştirilecek. Çalıştayda ayrıca eğitim, olay yeri ve olay yeri dışı uygulamalar, gönüllü yönetimi ve dezavantajlı bireylerin desteklenmesi gibi konular da değerlendirilecek.

Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon

Afet Koordinasyon Çalıştayı ile İzmir'de olası bir deprem durumunda afet sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek temel ihtiyaçlar, müdahale yöntemleri detaylı şekilde değerlendirilecek. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, teknolojik araçlar ve veri paylaşımının yaygınlaştırılması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının derinleştirilmesi için atılması gereken adımlar belirlenecek. Böylece kentin ve toplumun afet sonrası süreçlere daha dirençli, hızlı ve verimli yanıt vermesi sağlanacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Politika, Deprem, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Afet Koordinasyon Çalıştayı 19 Şubat'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
19:33 Bütün ülke Serdar Dursun’u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:18:15. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Afet Koordinasyon Çalıştayı 19 Şubat'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.