İzmir'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent genelinde toplumun huzurunu ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 18 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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