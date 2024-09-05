İzmir'de Sokakta Akıma Kapılan İki Kişinin Ölümü: 42 Sanık İlk Duruşmada Hakim Karşısında
İzmir'de sokakta meydana gelen akıma kapılma olayı sonucunda hayatını kaybeden iki kişiyle ilgili 42 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Olayın detayları ve sanıkların durumu merakla bekleniyor. Bu duruşma, toplumsal güvenlik ve elektrik altyapısındaki eksiklikler üzerine tartışmalar başlatabilir.
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6.09.2024 07:51:00. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Sokakta Akıma Kapılan İki Kişinin Ölümü: 42 Sanık İlk Duruşmada Hakim Karşısında - Son Dakika
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