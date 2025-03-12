İzmir'de Annelere Yönelik Madde Bağımlılığı Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Annelere Yönelik Madde Bağımlılığı Eğitimi Düzenlendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agora Kadın Danışma Merkezi'nde annelere madde bağımlılığı hakkında eğitimler vererek ebeveynleri bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitimler uyarıcı maddelerin zararları ve madde kullanan çocuklara yaklaşım konularını kapsıyor.

12.03.2025 09:49  Güncelleme: 10:10
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agora Kadın Danışma Merkezi'nde annelere yönelik madde bağımlılığına karşı eğitim düzenledi. Psikolog tarafından verilen eğitimlerde uyarıcı maddeler ve zararları, madde kullanan çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği ve başvurulması gereken kurumlar anlatıldı.

Madde kullanımının yaygınlaşması ve yaş aralığının giderek düşmesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 30 ilçesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik farkındalık eğitimleri düzenliyor. Bu kapsamda Agora Kadın Danışma Merkezi'nde annelerin katılımıyla madde bağımlılığıyla ilgili eğitim verildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü'nde görevli psikolog Ufuk Kılıçaslan tarafından verilen eğitimlerde hem uyarıcı maddelerin neler olduğu, hem de zararları konuşuldu. Eğitimlerin en dikkat çeken tarafı ise ebeveynlerin olası bir madde kullanımı durumunda çocuğuna nasıl yaklaşması gerektiği oldu. Kılıçaslan, çocuğun madde kullanması durumunda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) gibi kurumlara başvurulması gerektiğini belirtti.

"Eğitimler beden sağlığı, ruh sağlığı, beslenme, fiziksel aktivite gibi çeşitli konularda yapılıyor"

Psikolog Ufuk Kılıçaslan, sağlığı geliştiren koruyucu önlemler ve genel sağlık halini iyileştiren eğitimler verdiklerini belirterek "Bu eğitimler beden sağlığı, ruh sağlığı, beslenme, fiziksel aktivite gibi çeşitli konularda yapılıyor. Amacımız hastalıklara yakalanmadan kişilerin genel sağlık halini iyileştirmek ve sağlık konusunda daha bilinçli hale getirmek. Bugün de ebeveynlere madde bağımlılığı konusunda hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği, madde bağımlılığını önleme konusunda onlara hangi görevler düştüğü, nasıl destek alabilecekleri konularında bilgiler verdik. Onların da kendi deneyimlerini aktarmalarını sağladık" dedi.

"Daha zararlı maddeler yaygınlaştı"

Madde kullanım yaşının her geçen gün düştüğünü kaydeden Kılıçaslan, yeni, daha zararlı ve daha kolay bağımlılık yapan maddelerin yaygınlığının da arttığını belirtti. Bu konuda bilinç kazandırmak için çalıştıklarını belirten Kılıçaslan, "Ebeveynin bazı işaretleri bilmesi ve çocukla iyi iletişim kurabilmesi için nasıl yaklaşması gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler veriyoruz. Tüm aile bireylerini ilgilendiren bir sorun olduğu için bu konuya bir bütün olarak nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Doğrusunu öğreniyoruz"

Eğitimlere katılan Sabriye Çelik isimli anne "Burada çocukları iyi takip etmemiz gerektiğini, onlara sakin bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini öğrendim. Bilinçleniyoruz" derken, Halime Kayak ise "Bu eğitimler bizim için çok iyi oluyor. Yanlış bildiklerimizin doğrusunu öğrenmiş oluyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Madde kullanımı çok yoğun. Bu bölgede de var. Burada okul da çok. Hem biz hem de yetkililer bu konuya eğilmeli" dedi.

"Tüm eğitimlerden memnunum"

Annelerden Emel Çelik de katıldığı tüm eğitimlerden memnun olduklarını belirterek "Bugün kızım da buraya matematik ve İngilizce öğrenmeye geldi. Ben de eğitimlere katılıyorum ve bilgileniyorum. Burada çocuklarımızı daha iyi takip etmeyi, onlara nasıl davranacağımızı öğrendik. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Annelere Yönelik Madde Bağımlılığı Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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