İzmir'de arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde araç içinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şehitler Korusu'nda Fehim Can Erdoğan'ın (23) öldürülmesiyle ilgili yakalanan A.Ö'nün (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
A.Ö, 11 Aralık'ta arkadaşı Fehim Can Erdoğan ile hafif ticari araçla Şehitler Korusu'na gelmiş, çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine Erdoğan'ı bıçaklamıştı.
Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetmiş, A.Ö. gözaltına alınmıştı.
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