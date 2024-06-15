İzmir'de Asayiş Uygulamalarında 23 Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de asayiş uygulamalarında, haklarında hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri 8-14 Haziran'da kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde 21 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 314 gram narkotik madde, 887 uyuşturucu hap, 4 çalıntı motosiklet, 1 şasi numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 58 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu madde ticaretinden 3, uyuşturucu madde kullanmaktan 110, yoklama kaçağı 296 kişiye de işlem yapıldı.
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