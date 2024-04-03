İzmir\'de Asayiş Uygulamalarında 52 Kişi Tutuklandı

İsrail'in Gazze'deki yardım konvoyuna saldırısında 7 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşunun konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının, İsrail ordusundaki komutanların başına buyruk hareket etmesinden kaynaklandığı bildirildi. Habere göre, saldırının koordinasyonsuzlukla ilgisi olmadığı ve Gazze'deki askeri birliklerin istedikleri her şeyi yaptığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı'nın saldırının koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığı açıklamasına ise İsrailli bir kaynak tarafından tepki gösterildi.