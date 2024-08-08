İzmir\'de Asayiş Uygulamalarında 92 Kişi Tutuklandı

İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 92 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında asayiş uygulaması yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 12 tabanca ve 4 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 939,94 gram narkotik madde, 1775 uyuşturucu hap, çalıntı 11 motosiklet ve 3 otomobil ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan 80 kişiye işlem yapıldı, 251 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 92 kişi tutuklandı.
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