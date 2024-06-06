İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 78'i cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 411,75 gram narkotik madde, 4 bin 71 uyuşturucu hap, 735 cinsel içerikli hap, hacizli araç, 5 şasi numarası kazınmış motosiklet ve 3 hacizli motosiklet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 78'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden 18, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan 157, yoklama kaçağı 415 kişiye de işlem yapıldı.
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