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İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 65'i cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Haziran'da kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 712 gram narkotik madde, 2 bin 775 uyuşturucu hap, 13 bin 500 kaçak sigara, 1 hacizli araç, 4 çalıntı motosiklet, 3 şasi numarası kazınmış motosiklet ve 3 hacizli motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 65'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden 5, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan 148, yoklama kaçağı 333 kişiye de işlem yapıldı.