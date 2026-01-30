Yeniden Sinematek'te Aşk ve Melankoli Esintisi - Son Dakika
Yeniden Sinematek'te Aşk ve Melankoli Esintisi

30.01.2026 10:39  Güncelleme: 12:23
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şubat ayında 'Aşk ve Melankoli' temasıyla her pazar ücretsiz film gösterimi yapacak. Farklı ülkelerden seçilen dört film, Elhamra Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeniden Sinematek gösterimleri, şubat ayında "Aşk ve Melankoli" temasıyla İzmirliler ile buluşacak. Farklı ülke sinemalarından dört film, şubat ayı boyunca her pazar saat 19.00'da Elhamra Sahnesi'nde ücretsiz gösterilecek.

Yeniden Sinematek, şubat ayında "Aşk ve Melankoli" temasıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı ülke sinemalarından dramdan müzikale uzanan geniş bir tür yelpazesinden filmlerin yer aldığı seçkide Institut Français iş birliğiyle yapılacak bir gösterim de yer alıyor. Ücretsiz gösterimler şubat ayı boyunca her pazar saat 19.00'da Elhamra Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak.

Tuhaf bir komşuluk hikayesi: Aşk Zamanı

Ödüllü yönetmen Wong Kar-Wai'nin yazıp yönettiği 2000 Hong Kong, Fransa ortak yapımı Aşk Zamanı filmi, 2000 Cannes Film Festivali'nde oyuncusu Tony Leung Chiu-Wai'e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandırdı. Ayrıca 2001 Cesar Ödüllerinden En İyi Yabancı Film Ödülü ile döndü. 1960'ların Hong Kong'unda geçen filmde, başkalarıyla evli olan bir kadın ve bir erkek komşunun arasında oluşan bağ konu ediliyor.

Siyah beyaz bir melankoli: Soğuk Savaş

Yönetmen koltuğunda Pawel Pawlikowski'nin oturduğu ve senaryosunu Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki ve Piotr Borkowski'nin kaleme aldığı 2018 Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ortak yapımı Soğuk Savaş filmi, yönetmen Pawlikowski'ye 2018 Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandırdı. 1950'lerde, Soğuk Savaş döneminde geçen filmde iki müzisyen olan Zula ve Wiktor'un Stalinist Polonya'dan Berlin'e, Yugoslavya'dan bohem Paris'in gece kulüplerine uzanan tutkulu aşkı melankolik bir hava ve siyah beyaz görüntülerle beyaz perdeye yansıtılıyor.

Aşk, ayrılık ve melankoli: Cherbourg Şemsiyeleri

Jacques Demy'nin yazıp yönettiği ve başrolünde Catherine Deneuve ve Nino Castelnuovo'nun yer aldığı 1964 Fransa, Almanya ortak yapımı Cherbourg Şemsiyeleri filmi, 1964 Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile döndü. Filmde Fransa'nın küçük bir liman kenti olan Cherbourg'da bir butikte şemsiye satarak geçinen anne kızın hikayesi konu ediliyor. Gösterim Institut Français iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Takıntıya dönüşen gizem: Ayrılma Kararı

Yönetmenliğini Park Chan-wook'un üstlendiği ve senaryosunu Park Chan-wook ile Chung Seo-kyung'un ortak kaleme aldığı 2022 Güney Kore yapımı "Ayrılma Kararı" filmi ile yönetmen Park Chan-wook, 2022 Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü. Filmde namuslu ve azimli bir polis dedektifi olan Hae-joon'un soruşturduğu cinayet dosyasının baş şüphelisi olan kadınla yakınlaşması konu ediliyor. Bu hikaye üzerinden takıntının hızla umulmadık yerlere varışı beyaz perdeye yansıtılıyor.

Kaynak: ANKA

