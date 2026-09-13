İzmir'de atlı jandarma, 12 ilçede turistik bölge ve sahillerde devriye geziyor
İzmir'de atlı jandarma birlikleri, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 12 ilçede devriye görevinde bulunuyor. Motorlu araçların giremediği turistik bölgeler, sahiller, milli parklar ve tarihi mekanlarda asayişi sağlayan birlikler, çocukların ilgisini çekiyor.
İzmir'de atlı jandarma birlikleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 12 ilçede devriye görevinde bulunuyor.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, atlı jandarma birlikleri, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Selçuk, Foça, Aliağa, Buca, Kemalpaşa ve Çiğli ilçelerinde görev yapıyor.
Motorlu araçların girmesinin zor olduğu turistik bölgeler, sahiller, milli parklar, ormanlık alanlar ve tarihi mekanlarda asayişi sağlayan atlı birlikler, devriye görevleri sırasında çocuklardan ilgi görüyor.
Kaynak: AA
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