İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Mahalleleri Ziyaret Ediyor

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(İZMİR) - İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eksikleri ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ekibi ve muhtarlarla birlikte mahalleleri ziyaret ediyor. Önal, Soğukkuyu ve Postacılar mahallelerinde yurttaşların talep ve önerilerini dinledi.

Önal, ilçede Adalet Mahallesi'nin ardından Soğukkuyu ve Postacılar mahallelerini gezdi. Soğukkuyu Muhtarı Coşkun Bülbül ve Postacılar Muhtarı Abidin Topçu ile birlikte mahallelerin ihtiyacı olan çalışmaları ilgili belediye başkan yardımcıları ve bürokratlarla yerinde inceleyen Önal, imkanlar dahilinde aciliyet durumuna göre eksikliklerin giderileceğini belirtti. Vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet eden Önal, belediyenin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgiler verdi, talep ve önerileri dinledi.

Postacılar Mahallesi'nde davet üzerine yurttaşlarla kahvaltı eden Önal, "Mahallelerimizi ziyaret etmek ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Seçim döneminde hep sokakta olacağımızı, halkın içinde bulunacağımızı, sorunları yerinde tespit ederek, çözümler getireceğimizi söylemiştik. Halkımızın istek ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda muhtarlarımız, başkan yardımcılarımız ve ekiplerimizle tüm mahallelerimizi adım adım gezerek sorunları yerinde inceliyoruz. Mahallelerimizde oluşan sıkıntıları imkanlarımız dahilinde en kısa sürede çözerek Bayraklı'yı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Soğukkuyu ve Postacılar mahallelerinde çevre ve sokak düzenlemeleri, park, yol-kaldırım, temizlik ve ilaçlama çalışmaları başlatıldı.