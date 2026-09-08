İzmir'de Belçika merkezli 'Yaramışlar'a operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de Belçika merkezli 'Yaramışlar'a operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de Belçika merkezli \'Yaramışlar\'a operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Belçika merkezli ve Bayram Yaramış liderliğindeki 'Yaramışlar' suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, değeri yaklaşık 1 milyar lira olan 87 taşınmaz, 18 araç, 4 tekne ve 14 şirket ortaklık payı ile çeşitli mal varlıklarına el konuldu.

İZMİR'de Belçika merkezli faaliyet gösteren ve Bayram Yaramış'ın liderliğini yaptığı ileri sürülen 'Yaramışlar' suç örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen, Belçika merkezli faaliyet gösteren ve Bayram Yaramış'ın liderliğinde olduğu ileri sürülen 'Yaramışlar' suç örgütüyle hareket ettikleri belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Suç örgütünün uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği, hiyerarşik yapıya sahip olduğu, süreklilik arz eden ve çok yönlü suç işleme kapasitesi bulunan organize bir yapı olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere polisin düzenlediği operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 11'inin yurt dışında, 1'inin de cezaevinde olduğu öğrenildi. Diğer 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen ve yaklaşık toplam değeri 1 milyar lira olduğu belirlenen 87 taşınmaza, 18 araca, 4 özel tekneye, 14 şirket ortaklık payına ve banka hesapları ile diğer mal varlığı unsurlarına el konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Belçika merkezli 'Yaramışlar'a operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Belçika merkezli 'Yaramışlar'a operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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