İzmir'de 'Beşoklar' Suç Örgütüne Operasyon: 44 Gözaltı, 32 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de 'Beşoklar' Suç Örgütüne Operasyon: 44 Gözaltı, 32 Tutuklama

İzmir\'de \'Beşoklar\' Suç Örgütüne Operasyon: 44 Gözaltı, 32 Tutuklama

İzmir'de 'Beşoklar' suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 32'si tutuklanırken, son 15 yılda meydana gelen en büyük tutuklama dalgasına imza atıldığı belirtildi.

10.12.2024 09:17  Güncelleme: 09:19
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İZMİR'de, 'Beşoklar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 32'si tutuklandı. Emniyet yetkilileri, İzmir'de bir suç örgütüne yönelik son 15 yılda en fazla tutuklamalardan birinin yapıldığını belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda, 'Beşoklar' olarak bilinen, liderliğini yurt dışında firar olan B.B.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Ç.E. isimli vatandaşın teknik ve fiziki cihazlarla takip edilerek geçen 19 Mart'ta öldürülmesi olayını organize ederek gerçekleştiren, örgütlü olarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirtilen ve örgütün korkutucu gücünden faydalanarak üçüncü şahısların alacaklarını zorla tahsil ettikleri anlaşılan şüphelilere yönelik, 23 Kasım'da helikopter ve dron destekli operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 44'ü yakalandı. 3'ü yurt dışında olduğu belirlenen toplam 5 firari şüpheli ise aranıyor. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar, 102 bin 915 TL, 2 bin 550 dolar, 46 adet senet, 2 telsiz, 1 araç takip cihazı ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartı uygulandı.

Emniyet yetkilileri, İzmir'de bir suç örgütüne yönelik son 15 yılda en fazla tutuklamalardan birinin yapıldığını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 'Beşoklar' Suç Örgütüne Operasyon: 44 Gözaltı, 32 Tutuklama - Son Dakika

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