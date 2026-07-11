İzmir'de Beyaz Eşya Dolandırıcılığı: 5 Tutuklama

İzmir'de internet üzerinden kendilerini yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şikayet üzerine, kendilerini yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıtarak arızalı cihazları tamir etmiş gibi göstererek ücret alan dolandırıcılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C.D, İ.S, B.S, S.Y. ve D.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.