İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Sekiz Eylül Mahallesi rekreasyon alanında S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile Furkan Can S. (19) arasında iddiaya göre "omuz atma" meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, yanındaki bıçakla Furkan Can S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Can S. buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.K. ile F.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.