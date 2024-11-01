İzmir'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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İzmir'de Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

İzmir Konak'ta tartışma sonrası takside bıçaklanan Mehmet Kara hayatını kaybetti.

01.11.2024 12:47
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İzmir'in Konak ilçesinde çıkan tartışmanın ardından bindiği takside bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Zeytinlik Mahallesi 1140 Sokak'ta Mehmet Kara (60) ile üvey kızı olduğu öğrenilen F.M'nin de bulunduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Olay yerine yakın noktadan taksiye binen Kara, bu sırada kendisini takip eden şüphelilerce bıçaklandı ve darbedildi.

Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Taksiden indirilip darbedilmiş

Öte yandan, olay çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, F.M'nin elinde bıçakla Kara ile tartıştığı, diğer iki kişinin bıçağı kadının elinden almaya çalıştığı, Kara'nın bu sırada kaçarak taksiye bindiği görülüyor.

Bıçakla Kara'yı takip eden F.M'nin, taksinin açık kapısından saldırdığı, arkadan gelen şüphelilerin de Kara'yı taksiden çıkararak darbettiği anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Kara, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Konak, izmir, Suç, Son Dakika

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