Yeni Yılın İlk Blues Konseri Körfez'de

18.01.2026 10:29  Güncelleme: 11:52
İzmir Büyükşehir Belediyesi, dört yıldır düzenlenen 'Blues on Blues' etkinliğini bu yıl 31 Ocak'ta Bergama Vapuru'nda gerçekleştirecek. The Old Ramblers grubunun sahne alacağı konser, katılımcılara eşsiz bir kültür ve sanat deneyimi sunacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncü kez gerçekleştirilecek "Blues on Blues" etkinliği, 31 Ocak'ta Konak İskelesi'nden hareket edecek Bergama Vapuru'nda yapılacak. Etkinlikte blues sahnesinin sevilen gruplarından "The Old Ramblers" sahne alacak.

Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatın farklı alanlarında düzenlediği etkinliklerle İzmirlilerin sosyal yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen "Blues on Blues" etkinliği, yeni yılın ilk konseri olarak müzikseverlerle yeniden buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kültür AŞ ve İZDENİZ AŞ iş birliğiyle dördüncü kez düzenlenecek "Blues on Blues" etkinliği, 31 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da Konak İskelesi'nden hareket edecek Bergama Vapuru'nda yapılacak. Blues sahnesinin sevilen gruplarından The Old Ramblers konserde İzmirliler ile buluşacak.

Körfez manzarası eşliğinde gerçekleştirilecek konser, katılımcılara denizin ortasında farklı bir kültür ve sanat deneyimi sunacak. Etkinlik boyunca Bergama Vapuru'nda yiyecek ve içecek servisi yapılacak, dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesine izin verilmeyecek.

Biletler online satışta

Etkinliğin biletleri "bubilet.com.tr" üzerinden satışa sunuldu. Online bilet alan katılımcılar, kendilerine SMS ile gönderilen bağlantı üzerinden QR kodlu Biniş Kartı edinerek gemiye giriş yapabilecek.

Kaynak: ANKA

