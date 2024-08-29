İzmir'de boşanma aşamasındaki kişi karısını bıçaklayıp arkadaşını öldürdü ve intihar etti - Son Dakika
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İzmir'de boşanma aşamasındaki kişi karısını bıçaklayıp arkadaşını öldürdü ve intihar etti

İzmir\'de boşanma aşamasındaki kişi karısını bıçaklayıp arkadaşını öldürdü ve intihar etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kişi, karısını bıçaklayarak yanındaki arkadaşını öldürdü ve ardından intihar etti. Olayda karısının yanı sıra arkadaşı da ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak arkadaş ve saldırgan hayatını kaybetti. Karısının ise hayati tehlikesi bulunuyor. Olayın ardında 10 yıllık evli olan çiftin ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.

29.08.2024 20:17
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti.

Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda Özkan K. (35) elektrikli motosikletle seyir halindeki boşanma aşamasında olduğu eşi Esin K. (32) ve yanında bulunan arkadaşı Ebru D'ye (36) bıçakla saldırdı.

Bıçaklı saldırıda Esin K. ve arkadaşı Ebru D. ağır yaralandı.

Şüpheli Özkan K, aynı bıçağı göğsüne saplayarak kendini de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen yaralılardan Ebru D. ve Özkan K. hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren Esin K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Özkan K. ve Esin K'nin 10 yıllık evli oldukları, 2 çocuklarının bulunduğu, çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Ayrıca Özkan K. hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtildi.

Olayda yaşamını yitiren Ebru D'nin ise evli ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ödemiş, izmir, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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