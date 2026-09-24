İzmir\'de Buca Belediyesi marketlerde sıfır atık ve atık yönetimi denetimi başlattı

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçedeki atık yönetimini en üst seviyeye çıkarmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla marketlerde "Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Denetimleri" başlattı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir Buca bırakmanın en temel hedefleri olduğunu açıkladı.

Buca Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketler ve süpermarketlerde kapsamlı bir denetim hamlesi başlattı. İklim değişikliği ve Sıfır Artık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ambalaj atıklarının kaynağında doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçlerine uygunluğu ve ilgili çevre mevzuatına uyum durumları titizlikle inceleniyor. Ekipler, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulunurken, sıfır atık yönetim sistemine tam uyum sağlayan işletmelere de teşekkür etti.

"GELECEK NESİLLERE BORCUMUZ VAR"

Doğal kaynakların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir Buca bırakmak en temel hedefimiz. Doğal kaynaklarımızı korumak ve atık miktarını en aza indirmek hepimizin ortak sorumluluğu. İlçemizde ticari faaliyet gösteren büyük işletmelerin ve zincir marketlerin geri dönüşüm süreçlerine tam uyum sağlamasını son derece önemsiyoruz. Saha ekiplerimiz ambalaj atıklarının kaynağında doğru ayrıştırılması konusunda denetimlerini aralıksız sürdürecek. Daha duyarlı bir Buca için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."