İzmir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 371 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.