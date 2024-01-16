İzmir\'de çatışma sonrası polis operasyonu kameralara yansıdı

EMNİYETİN OPERASYONU KAMERADA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli 2 aile arasında çıkan ve 4 kişinin pompalı tüfekle vurularak yaralandığı çatışma sonrası polisin düzenlediği operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonun görüntülerinde, şüphelilerin yakalanma anları yer aldı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,