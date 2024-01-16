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İzmir'de çatışma sonrası polis operasyonu kameralara yansıdı - Son Dakika
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İzmir'de çatışma sonrası polis operasyonu kameralara yansıdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli 2 aile arasında çıkan çatışma sonrası polisin düzenlediği operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve özel harekat polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen dron destekli operasyonun görüntülerinde, şüphelilerin yakalanma anları yer aldı.

İzmir\'de çatışma sonrası polis operasyonu kameralara yansıdı
16.01.2024 - 19:34,
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EMNİYETİN OPERASYONU KAMERADA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli 2 aile arasında çıkan ve 4 kişinin pompalı tüfekle vurularak yaralandığı çatışma sonrası polisin düzenlediği operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen dron destekli operasyonun görüntülerinde, şüphelilerin yakalanma anları yer aldı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de çatışma sonrası polis operasyonu kameralara yansıdı - Son Dakika
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