İzmir'de Çevre Denetimleri: 132 Firma Ceza Aldı - Son Dakika
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İzmir'de Çevre Denetimleri: 132 Firma Ceza Aldı

04.06.2026 12:30
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İzmir'de 2026'nın ilk 5 ayında 2 bin 103 denetim yapıldı, 132 firmaya toplam 132 milyon lira ceza verildi.

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Aytaç Yalçınkaya, kent genelinde yılın ilk 5 ayında 2 bin 103 denetim yapıldığını, çevreyi kirlettiği belirlenen 132 firmaya toplam 132 milyon 918 bin 897 lira ceza uygulandığını söyledi.

İzmir'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Aytaç Yalçınkaya, yaptığı konuşmada bu yıl Türkiye Çevre Haftası'nı "Dünya Bize Emanet" sloganıyla kutladıklarını söyledi.

Özellikle Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye ve İzmir'in iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğini belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olarak, sıfır atık uygulamalarından çevre denetimlerine, çevre eğitimlerinden iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına kadar birçok alanda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu çalışmaların sahadaki en önemli yansımalarından biri de çevre denetim faaliyetlerimizdir. Bu kapsamda Müdürlüğümüzce 2026 yılının ilk 5 ayında 2 bin 103 denetim gerçekleştirilmiş, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 132 işletme hakkında toplam 132 milyon 918 bin 897 lira idari yaptırım uygulanmıştır."

Konuşmanın ardından deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği deniz yüzeyinde tespit edilen kirliliğe ilişkin ekipler, İzmir Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda temizlik çalışması yaptı.

Ayrıca Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Törene Vali Yardımcıları İsmail Çorumluoğlu ve Erkan Karahan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Baran, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Çevre Denetimleri: 132 Firma Ceza Aldı - Son Dakika

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