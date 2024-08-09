İzmir'de cezaevi nakil aracının altına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de cezaevi nakil aracının altına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı

İzmir'de cezaevi nakil aracının altına uyuşturucu sakladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine araştırma yaparak aracın altında 1216 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapları karşılığında 5 bin lira aldığını itiraf etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

09.08.2024 16:32
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İzmir'de cezaevi nakil aracının altına uyuşturucu sakladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tutuklu ve hükümlüleri İzmir Eğitim Diş Hastanesi'ne getiren cezaevi nakil aracının altına uyuşturucu madde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan aramada, aracın alt kısmında poşet içerisinde ve çoraba sarılı vaziyette 1216 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Ö.K'yi (36) gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan bir kişiyle telefon irtibatı kurduğunu, hükümlünün kardeşinin temin ettiği uyuşturucu hapları koyması karşılığında 5 bin lira aldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklandı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Görüntüde, bir kişinin arkasına yaklaştığı cezaevi nakil aracının alt bölümüne paket bırakıp uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA

Konak, izmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de cezaevi nakil aracının altına uyuşturucu saklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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