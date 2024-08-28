İzmir'de CHP Torbalı İlçe Örgütü tarafından sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de CHP Torbalı İlçe Örgütü tarafından sünnet şöleni düzenlendi

İzmir'de CHP Torbalı İlçe Örgütü tarafından 79 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Şölen renkli görüntülere sahne oldu.

28.08.2024 15:44
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(İZMİR)- İzmir'de CHP Torbalı İlçe Örgütü tarafından 79 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in de destekte bulunduğu şölen renkli görüntülere sahne oldu.

CHP Torbalı İlçe Örgütü tarafından dün 79 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in de destek verdiği sünnet şöleni, CHP İlçe Örgütü binası önünden kortejle başladı. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de bir sünnet çocuğunu makam arabasına aldı. Onlarca aracın katıldığı kortej turunun ardından katılanlara ikramda bulunuldu. Çocukların sünnet kıyafetlerinden ulaşımına kadar tüm masraflarının karşılandığı şölende, oyunların oynandığı ve gösteriler sunuldu. Şölende, sünnet olan çocuklara hediyeler de dağıtıldı.

Babacan: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her şeyi yapacağız

Çocukların doyasıya eğlendiği şölende aileler şöleni düzenleyen CHP Torbalı İlçe Örgütü'ne ve destek sağlayan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'e teşekkür etti. Sünnet şöleninde konuşma yapan CHP Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan, yaptığı açıklamada "Değerli vatandaşlarımız hepiniz sünnet şölenimize hoş geldiniz. Ekonomik krizin vatandaşın belini büktüğü bugünlerde biz de ailelerimize destek olmak istedik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her şeyi yapacağız. Bizler onlar için varız. Ayrıca sünnet şölenimizin düzenlenmesinde emeği geçen, destek olan, gençlik kollarımızdan kadın kollarımıza kadar herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Demir: Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de şunları söyledi:

"Çok değerli ailelerimiz, bugün burada çocuklarımızın delikanlılığa geçişlerinin ilk aşaması olan toplu sünnet töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Eminim pek çok anne-babalarımız, anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz bugünün nasıl gelip çattığına şaşırıyordur. Daha dün bebekliğini hatırladığımız çocuklarımızın bu ortak coşkusunu görmek bizler için de çok büyük bir mutluluk sebebidir. Bu mutlu güne vesile olan Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı İlçe Başkanımız Şengül Babacan başta olmak üzere emeği geçen herkese kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademe yöneticilerine meclis üyelerine herkese çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik sadece basit bir sünnet şöleni değil, bu bir dayanışma şölenidir. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkesin kardeş olduğu hep birlikte güldüğü, hep birlikte ağladığı bu Torbalı'da bugün de sünnet şölenimizde hep birlikte gülmeye devam ediyoruz. Hep birlikte gülmenin ve hep birlikte paylaşmanın değerini bilenlerin çocuklarımıza bıraktığı güzel bir hatıra. Dilerim ki, bu hatıraları, dayanışmayı, birlik ve beraberliği çoğalttığımız günler daim olsun. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor, tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de CHP Torbalı İlçe Örgütü tarafından sünnet şöleni düzenlendi - Son Dakika

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