İzmir'de Çocuklar İklim İçin Ayakta

(İZMİR) - Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu serisi, Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü tarafından İzmir'deki sekiz pilot okulda başlıyor. "Su Kahramanları", "Atıksız Okul", "İklim Dostu Beslenme" gibi 10 başlıkta görev alan ilkokul öğrencileri, yıl boyunca okullarını dönüştürecek.

Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu serisi, Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü tarafından İzmir'deki sekiz pilot okulda başlıyor. Katılımcı bir iklim çalışması niteliğindeki sempozyum programında; tohum, toprak, tarımsal faaliyetler ve su döngüsü odaklı iklim değişikliği eğitimi, iklim krizi-çocuk hakları ilişkisini ele alan farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yer alıyor. Eğitimlerin ardından okullar "Okulumuzda Enerji Tasarrufu", "Su Kahramanları: Suyu Korumak", "Atıksız Okul Haftası", "Geri Dönüşüm Doğru Yapılıyor mu", "Ağaçlar ve İklim: Neden Ağaçlar Önemli", "İklim Dostu Beslenme", "Yürüyerek ve Bisikletle Okula Geliyoruz", "Atıklardan Yeni Hayat", "İklim Değişikliği Hayvanları Nasıl Etkiliyor", "Ben Bir İklim Kahramanıyım" maddelerinde kendilerine görevler seçerek yıl boyunca seçtikleri konunun uygulamasını yapacak.

Çocuklar sürece dahil olacak

Çalışma hakkında bilgi veren Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, "Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemsediğimiz bir çalışma. İklim krizi ve onun yarattığı çoklu krizlerle ilgili kentimizde bir dirençlilik çalışması yapmak istiyoruz. Farkındalık çalışmalarını yapmamız gereken kesimlerden biri de çocuklar. Yıl boyu sürecek ve sonunda tüm okulları bir araya getirerek çalışmaları takip ettiğimiz bir uygulama olacak. Amacımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan Sürdürülebilirlik Eğitimleri Komisyonu tarafından hazırlanan sempozyumlarda, çocukların farkındalıklarını artırmak. Onların ileride yaşamaları muhtemel krizlere karşı dirençliliklerini artırmayı hedefliyoruz. Biz onların kaynaklarını kullanıyoruz ve büyüklerin de bu durumun farkında olduğunu hem onlara anlatmak hem de ileride karşılaşmaları muhtemel krizlere karşı çocukların hazırlıklı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu projenin amaçlarından biri de çocukları bu sürece dahil etmek. Sadece eğitim verip gitmiyoruz, okullardan bir görev seçmelerini istiyoruz. Program sonunda okullarında neyi değiştirdiler, neler yaptılar gibi konularda öğrenciler sunumlar yapacak" dedi.

İzmir Çocuk Meclisi'nin kararları var

Çalışma, İzmir Çocuk Meclisi tarafından da destekleniyor. İzmir Çocuk Meclisi Doğa ve Ekoloji Komisyonu, çevre ve ekoloji eğitimlerinin verilmesi ile doğayı korumak için bilinçlendirme çalışması yapılması konularında çeşitli kararlar almıştı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Deniz Kesimler Çakal, "Bugün başlayan sempozyum serisi kapsamında iklim krizi ve çocuk hakları arasındaki ilişkiyi çocuklarla tartışmak üzere buradayız. Aynı zamanda İzmir Çocuk Meclisi Doğa ve Ekoloji Komisyonu; sürdürülebilirlik, iklim krizi ve doğa-çevre üzerine çokça tartışma yürütüyor. Tüm çocukların iklim kriziyle ilgili yapacakları olduğuna dair önerileri var. Bu doğrultuda çevre ve doğa eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve çocukların iklim eyleminde aktif rol almasına yönelik kararlar aldılar" ifadelerini kullandı.

"Kararlarımızın uygulanması çok güzel bir duygu"

İzmir Çocuk Meclisi Doğa ve Ekoloji Komisyonu Sözcüsü Nehir Başaran, "Komisyonumuzda, çocukların iklim krizi, su döngüsü gibi konularda başlıca rol almasını istedik ve bazı kararlar aldık. Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu gibi çalışmaların yapılmasını istedik. Kararlarımızın uygulanması çok güzel bir duygu. Gerçek bir meclis gibi kararlar alıyoruz. Sempozyum sonunda yapılacak çalışmalardan, fark yaratan bir sonuç çıkabilir. Çocuklar da aileleriyle konuşursa bu çalışmalar İzmir'e ve Türkiye'ye yayılabilir" derken, komisyonun bir diğer sözcüsü Çınar Doruk Tuğcu ise "Aldığımız kararların hayata geçmesi çok özgüven verici. Bizim fikirlerimizle bir yola adım atılması bizler için çok kıymetli. Bu projede çalışmalar düzenli olarak yapılırsa güzel bir sonuç elde edebiliriz. Bence çocuklar erken yaşta bu farkındalığı edindiği için çevresine de örnek olacak ve bu da diğer çocuklara yayılacak" diye konuştu.