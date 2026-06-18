İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yıl Sonu Şenliği

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerinden hizmet alan çocuklar, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen yıl sonu şenliğinde buluştu. Renkli etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar, şenlik sonunda katılım belgelerini aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerinden hizmet alan çocuklar için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yıl sonu şenliği düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerinde yıl boyunca sosyal, bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen etkinliklere katılan, sanat çalışmaları, motor beceri uygulamaları ve sosyal etkileşim odaklı faaliyetler gerçekleştiren çocuklar, şenlikte bir araya geldi.

Çocuklar katılım belgelerini, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Elvin Sönmez, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve Merkez Müdürü Eda Kaygusuz'dan aldı.

"HEPİMİZE MÜCADELE KAYNAĞI OLUYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Elvin Sönmez, "Sevgili çocuklar; bugün sizin gününüz. Oyunlarınızla, kahkahalarınızla, merakınızla ve hayallerinizle hepimize umut ve neşe oluyorsunuz. Sizlerin gözlerindeki ışık, yarınlarımız için hepimize mücadele kaynağı oluyor. Çocuklarımızın eşit fırsatlarla güvenli ve nitelikli ortamlarda büyümesinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördüğümüz bir yerdeyiz. 'Eşit başlangıç, güçlü yarınlar' sloganıyla çıktığımız bu yoldaki haklılığımızı görüyoruz. Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerimiz, yalnızca çocuklarımızın vakit geçirdiği yerler değil, çocuklarımızın öğrendiği, sosyalleştiği, güçlendiği ve hayata hazırlandığı yaşam alanlarıdır. Burası aynı zamanda ailelerimiz için de bir dayanışma kapısı. Bu hizmetler, birçok ailenin yaşamına doğrudan dokunuyor. Çünkü biliyoruz ki çocuk bakımına erişim yalnızca bir eğitim meselesi değil, aynı zamanda bir adalet meselesi. Kadınların çalışma hayatında var olabilmesi, mesleklerini sürdürebilmesi, ekonomik bağımsızlığını güçlendirebilmesi için güvenilir çocuk bakım hizmetleri çok ciddi önem taşıyor. Bugün birçok anne, çocuklarının güvende olduğunu bilerek işine gidebiliyorsa, üretime katılabiliyorsa, hayallerinden vazgeçmiyorsa bunun arkasında bu kurumların çok ciddi bir çabası ve katkısı var" dedi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri, dönemin tamamlanmasıyla birlikte 26 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. 36-66 ay arası çocuklara yönelik hizmet sunan merkezlerde 2026-2027 hizmet dönemi kayıt başvuruları da devam ediyor. Yeni hizmet dönemi, 3 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren faaliyetler, kayıt yenilemesi yapılan ve hizmet almaya devam edecek çocuklar ile yeni kayıt yaptıran çocukları kapsayacak. 2025-2026 döneminde programı tamamlayarak mezun olan çocuklar ise yeni dönemde merkezlerden yararlanmayacak.