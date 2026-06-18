İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yıl Sonu Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yıl Sonu Şenliği

18.06.2026 11:54  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri'nden hizmet alan çocuklar, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen yıl sonu şenliğinde eğlendi ve katılım belgelerini aldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerinden hizmet alan çocuklar, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen yıl sonu şenliğinde buluştu. Renkli etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar, şenlik sonunda katılım belgelerini aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerinden hizmet alan çocuklar için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yıl sonu şenliği düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerinde yıl boyunca sosyal, bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen etkinliklere katılan, sanat çalışmaları, motor beceri uygulamaları ve sosyal etkileşim odaklı faaliyetler gerçekleştiren çocuklar, şenlikte bir araya geldi.

Çocuklar katılım belgelerini, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Elvin Sönmez, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve Merkez Müdürü Eda Kaygusuz'dan aldı.

"HEPİMİZE MÜCADELE KAYNAĞI OLUYOR"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Elvin Sönmez, "Sevgili çocuklar; bugün sizin gününüz. Oyunlarınızla, kahkahalarınızla, merakınızla ve hayallerinizle hepimize umut ve neşe oluyorsunuz. Sizlerin gözlerindeki ışık, yarınlarımız için hepimize mücadele kaynağı oluyor. Çocuklarımızın eşit fırsatlarla güvenli ve nitelikli ortamlarda büyümesinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördüğümüz bir yerdeyiz. 'Eşit başlangıç, güçlü yarınlar' sloganıyla çıktığımız bu yoldaki haklılığımızı görüyoruz. Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezlerimiz, yalnızca çocuklarımızın vakit geçirdiği yerler değil, çocuklarımızın öğrendiği, sosyalleştiği, güçlendiği ve hayata hazırlandığı yaşam alanlarıdır. Burası aynı zamanda ailelerimiz için de bir dayanışma kapısı. Bu hizmetler, birçok ailenin yaşamına doğrudan dokunuyor. Çünkü biliyoruz ki çocuk bakımına erişim yalnızca bir eğitim meselesi değil, aynı zamanda bir adalet meselesi. Kadınların çalışma hayatında var olabilmesi, mesleklerini sürdürebilmesi, ekonomik bağımsızlığını güçlendirebilmesi için güvenilir çocuk bakım hizmetleri çok ciddi önem taşıyor. Bugün birçok anne, çocuklarının güvende olduğunu bilerek işine gidebiliyorsa, üretime katılabiliyorsa, hayallerinden vazgeçmiyorsa bunun arkasında bu kurumların çok ciddi bir çabası ve katkısı var" dedi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri, dönemin tamamlanmasıyla birlikte 26 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. 36-66 ay arası çocuklara yönelik hizmet sunan merkezlerde 2026-2027 hizmet dönemi kayıt başvuruları da devam ediyor. Yeni hizmet dönemi, 3 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren faaliyetler, kayıt yenilemesi yapılan ve hizmet almaya devam edecek çocuklar ile yeni kayıt yaptıran çocukları kapsayacak. 2025-2026 döneminde programı tamamlayarak mezun olan çocuklar ise yeni dönemde merkezlerden yararlanmayacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yıl Sonu Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı.
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı.
13:14
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal’dan ilk sözler
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan ilk sözler
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:27:01. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yıl Sonu Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.