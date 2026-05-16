Konak'ta Çöp Evden 10 Ton Atık Çıkarıldı

(İZMİR) - Konak Belediyesi ekipleri, Kemal Reis Mahallesi'nde ihbar üzerine geldikleri bir daireden, halk sağlığını tehdit eden ve yoğun kokuya sebep olan 10 ton çöp çıkardı.

Konak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçerek Kemal Reis Mahallesi 281 Sokak'ta, çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden çöp eve müdahale etti. Apartmanda ve sokakta yoğun kokuya sebep olan çöp birikmiş eve mahkeme kararıyla giren ekipler, iki günlük bir çalışma gerçekleştirerek evdeki çöp ve atıkları tamamen boşalttı. Çalışma sonucunda evden tam 10 ton çöp çıkarıldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde mahallede uzun süredir yaşanan kötü koku sorunu giderildi.

HALK SAĞLIĞI VURGUSU

Konak'ta çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden her duruma karşı çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi'ne çöp ev ihbarı 444 35 66 numaralı telefon üzerinden ve Konak İletişim Merkezi'ne başvuruyla yapılabiliyor. Çöp evlere müdahalede emniyet güçleri ve adli makamların da dahliyle tahliye işlemleri yasal çerçevede gerçekleştiriliyor.