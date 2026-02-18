İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sanal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de DEAŞ'a Operasyon: 8 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?