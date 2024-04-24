İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

24.04.2024 08:58
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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu.

2 şüphelinin yakalaması çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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