İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen 9 zanlıya yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
