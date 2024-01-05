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İzmir'de DEAŞ ve PKK propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de DEAŞ ve PKK propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile iş yeri ve otobüs durağına 'PKK' yazdığı tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir\'de DEAŞ ve PKK propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı
05.01.2024 - 09:52,
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İZMİR'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile iş yeri ve otobüs durağına 'PKK' yazdığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Aralık 2023'te sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile iş yeri ve otobüs durağına 'PKK' yazdığı tespit edilen 2 şüpheli için harekete geçildi. Bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de DEAŞ ve PKK propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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