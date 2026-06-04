Karaburun'da Plajdan 750 Kilogram Atık Toplandı - Son Dakika
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Karaburun'da Plajdan 750 Kilogram Atık Toplandı

04.06.2026 10:41  Güncelleme: 11:49
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İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Karaburun Mordoğan Kocakum Plajı'nda yapılan kıyı ve deniz dibi temizliğinde yaklaşık 750 kilogram atık toplandı. Denizden lavabo taşı, lastik ve iskele parçaları çıktı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Karaburun Mordoğan Kocakum Plajı'nda gerçekleştirilen kıyı ve deniz dibi temizliğinde yaklaşık 750 kilogram atık çıkarıldı. Denizden çıkan lavabo taşı, lastik ve iskele parçaları, çevre kirliliğiyle mücadelede toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Denizlerin korunmasına dikkati çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinliklerini Karaburun'da başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü öncülüğünde Karaburun Belediyesi, Sahil Güvenlik Su Altı Arama Kurtarma Timleri, İzmir İtfaiyesi AKS Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Mordoğan Yaşam Dostları Derneği ve WWF iş birliğiyle Kocakum Plajı'nda kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Vatandaşların da katıldığı temizlikte yaklaşık 750 kilogram atık toplandı. Denizden çıkarılan lavabo taşı, araba lastiği, iskele parçaları ve çok sayıda cam şişe, yaratılan kirliliğinin boyutunu gözler önüne sererken, temiz çevre için ortak sorumluluk çağrısı yapıldı.

"İYİLİK YAP, DENİZE ATMA" MESAJI

Etkinlik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, taşıdıkları "İyilik yap, denize atma", "Denizlerden sorumluyuz" ve "Mavi düşün, geleceğin ol" yazılı dövizlerle denizlerin korunmasının önemine işaret etti. Vatandaşlara deniz kirliliğinin deniz canlıları ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri anlatılırken, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve çevreye bırakılmaması konusunda çağrıda bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karaburun'da Plajdan 750 Kilogram Atık Toplandı - Son Dakika

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