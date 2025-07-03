İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alsancak'taki vapur iskelesi yakınlarında denizde hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin Onur Özyörük'e (49) ait olduğu belirlendi.
Özyörük'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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