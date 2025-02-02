İzmir'de Deprem Risk Analizi Sonrası Kız Öğrenci Yurdunun Güvenliği Sağlandı

(İZMİR) - İzmir
Bayraklı Belediyesi, Çevre
, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı'ndan gelen yazıya istinaden Nene Hatun
Kız Öğrenci Yurdu'nda yaptığı deprem risk analizi sonucunda, Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun depreme dayanıklı olduğunu onayladı.
İzmir Bayraklı Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen yazıya istinaden Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yaptığı deprem risk analizi sonucunda, Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun depreme dayanıklı olduğunu onayladı. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, sonucun onaylanması ardından yurtta çalışmalarına başladı. Ekipleri, elektrik ve su tesisatını yenilerken, yangın merdivenleri, yangın su deposu gibi güvenlik önlemleri ardı. Çalışmaların bitmesinin ardından kız öğrenci yurdu, yeni dönemde öğrenci kabul etmeye başlayacak.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal
depreme dayanıklılık ve yangın merdiveni, elektrik su tesisatı kontrolleriyle ilgili şunları söyledi:
"Deprem
gibi doğal afetlere karşı en üst düzeyde tedbir almak ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda bakanlıktan gelen yazı doğrultusunda bakıma aldığımız yurdumuzda gerekli test ve incelemeler yapıldı. Kullanıma uygunluğu tespit edildi ve şimdi gönül rahatlığıyla yeni döneme hazırlamak için çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz. Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla gençlerimize güvenli ve modern bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Deprem risk analizlerinin olumlu sonuçlanmasının ardından ekiplerimiz, öğrencilerimizin güvenli, modern ve sağlıklı bir ortamda barınmalarını sağlamak ve eğitimlerine devam edebilmeleri için bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, yurdumuzu kısa süre içinde öğrencilerimizin hizmetine yeniden sunacağız."
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