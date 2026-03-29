İzmir'de Dereye Düşen Sürücü Kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam Develi Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine itfaiyeye bağlı 2 kurtarma aracı, bot ve 8 personel bölgeye sevk edildi.

Ekipler, aracın camını kırarak üstüne çıkan ve yardım bekleyen kişiyi kurtardı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.