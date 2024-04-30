İzmir'de DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de DHKP-C\'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DHKP/C'ye övgü niteliğinde paylaşım yapan 3 şüpheli tespit edildi. Polis operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

30.04.2024 09:19
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İzmir'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ve mensuplarını övücü nitelikte paylaşım yapan 3 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de DHKP-C'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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