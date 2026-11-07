İzmir'de Dorukhan Büyükışık davasında 26 tutuklu sanıktan 13'ü tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de Dorukhan Büyükışık davasında 26 tutuklu sanıktan 13'ü tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu 26 sanıktan 13'ünün tahliyesine karar verdi. 20 saat süren duruşmada diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilip dava ertelendi.

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 26 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesince, 9. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görülen, basın mensuplarının alınmadığı duruşmaya tutuklu sanıklar ile müşteki anne Nihal ve baba Ethem Büyükışık ve taraf avukatları katıldı.

Dün başlayan ve 20 saat aralıksız süren duruşma bugün tamamlandı.

Sanıkların savunma yaptığı duruşmada müşteki baba Ethem Büyükışık beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu 26 sanıktan 13'ünün tahliyesine, diğerlerinin ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla düzenlenen iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında görevli bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'nın başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 18 şüpheli 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 7 zanlı ise daha sonra yakalanıp sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan olay yeri inceleme komiseri şüpheli İ.K'nin de 11 Haziran'da yakalanarak tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 26'ya yükselmişti.

Kaynak: AA
GüncelİnşaatİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Galatasaray’da Osimhen şoku İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 11:27:01. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Dorukhan Büyükışık davasında 26 tutuklu sanıktan 13'ü tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android