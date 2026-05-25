Izmir'de Dorukhan Büyükışık Davasında Yeni Gelişme

25.05.2026 19:27
Firari şüpheli Y.A, Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı.

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda inşaat sorumlusu Y.A. hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir süredir yurt dışında olduğunu belirlediği Y.A'yı ülkeye giriş yaptığını tespit etmesi üzerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olay

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T. (43) ile İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada tutuksuz yargılanan 5 şantiye görevlisi de yer almıştı.

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

